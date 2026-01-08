ПСЖ обыграл «Марсель» (2:2, 4:1 по пен.) в финальном матче Суперкубка Франции.
В основное время матча команды обменялись голами. У «Марселя» отличился Мэйсон Гринвуд на 76-й минуте с пенальти.
На 87-й минуте игрок ПСЖ Вильям Пачо забил гол в свои ворота.
В составе парижской команды голы записали на свой счет Усман Дембеле на 13-й минуте и Гонсалу Рамуш на 90+5-й минуте.
Команды довели дело до серии пенальти, где сильнее оказался ПСЖ. Победный удар на счету Дезире Дуэ.
По итогам этого противостояния ПСЖ стал обладателем Суперкубка Франции, а «Марсель» завершил свое выступление на турнире на стадии финала.