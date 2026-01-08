Завершились два матча 19-го тура итальянской Серии А.

Николо Дзаньоло («Удинезе») globallookpress.com

«Лацио» на своем поле ушел от поражения в игре с «Фиорентиной» — 1:2.

Римляне открыли счет на 52-й минуте после точного удара полузащитника Данило Катальди.

Через 4 минуты Робин Госенс сравнял счет в матче. Второй гол гостей забил на 89-й минуте исландец Альберт Гюдмюндссон с 11-метрового.

«Лацио» все-таки смог избежать поражения, ответив также голом с пенальти Педро на 90+5-й минуте.

Результат матча Торино Турин 1:2 Удинезе Удине 0:1 Николо Дзаньоло 50' 0:2 Юрген Эккеленкамп 82' 1:2 Чезаре Казадей 87' Торино: Альберто Палеари, Ардиан Исмайли ( Адриен Тамез 77' ), Гильермо Марипан, Сауль Коко, Валентин Лацаро, Никола Влашич, Эмирхан Ильхан ( Тино Анджорин 67' ), Чезаре Казадей, Закария Абухляль ( Сириль Нгонж 67' ), Джованни Симеоне ( Дуван Сапата 67' ), Алию Н'Джи ( Че Адамс 46' ) Удинезе: Мадука Окойе, Алессандро Дзаноли ( Якуб Пётровский 61' ), Умар Соле, Кристиан Кабазель, Томас Кристенсен ( Ойер Саррага 85' ), Николо Дзаньоло ( Артюр Атта 61' ), Ассан Камара, Юрген Эккеленкамп ( Николо Бертола 85' ), Йеспер Карлстрём, Леннон Миллер ( Кингсли Эхизибуэ 80' ), Кинан Дэвис Жёлтые карточки: Сауль Коко 11', Чезаре Казадей 90+1' — Томас Кристенсен 69'

Статистика матча 4 Удары в створ 4 4 Удары мимо 3 53 Владение мячом 47 2 Угловые удары 6 1 Офсайды 0 15 Фолы 7

«Торино» дома уступил «Удинезе» со счетом 1:2.

Все голы были забиты после перерыва. На 50-й минуте форвард гостей Николо Дзаноло открыл счет. На 82-й минуте «Удинезе» увеличил преимущество благодаря Юргену Эккеленкампу.

«Торино» смог ответить лишь голом престижа на 87-й минуте в исполнении Чезаре Казадея.

Результат матча Торино Турин 1:2 Удинезе Удине 0:1 Николо Дзаньоло 50' 0:2 Юрген Эккеленкамп 82' 1:2 Чезаре Казадей 87' Торино: Альберто Палеари, Ардиан Исмайли ( Адриен Тамез 77' ), Гильермо Марипан, Сауль Коко, Валентин Лацаро, Никола Влашич, Эмирхан Ильхан ( Тино Анджорин 67' ), Чезаре Казадей, Закария Абухляль ( Сириль Нгонж 67' ), Джованни Симеоне ( Дуван Сапата 67' ), Алию Н'Джи ( Че Адамс 46' ) Удинезе: Мадука Окойе, Алессандро Дзаноли ( Якуб Пётровский 61' ), Умар Соле, Кристиан Кабазель, Томас Кристенсен ( Ойер Саррага 85' ), Николо Дзаньоло ( Артюр Атта 61' ), Ассан Камара, Юрген Эккеленкамп ( Николо Бертола 85' ), Йеспер Карлстрём, Леннон Миллер ( Кингсли Эхизибуэ 80' ), Кинан Дэвис Жёлтые карточки: Сауль Коко 11', Чезаре Казадей 90+1' — Томас Кристенсен 69'

Статистика матча 4 Удары в створ 4 4 Удары мимо 3 53 Владение мячом 47 2 Угловые удары 6 1 Офсайды 0 15 Фолы 7

После этих матчей у «Лацио» и «Удинезе» стало 25 очков и 9-10-е место в таблице Серии А. «Торино» идет 12-м с 23 очками, а «Фиорентина» (13) — 19-я.