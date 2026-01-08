Завершились два матча 19-го тура итальянской Серии А.
«Лацио» на своем поле ушел от поражения в игре с «Фиорентиной» — 1:2.
Римляне открыли счет на 52-й минуте после точного удара полузащитника Данило Катальди.
Через 4 минуты Робин Госенс сравнял счет в матче. Второй гол гостей забил на 89-й минуте исландец Альберт Гюдмюндссон с 11-метрового.
«Лацио» все-таки смог избежать поражения, ответив также голом с пенальти Педро на 90+5-й минуте.
«Торино» дома уступил «Удинезе» со счетом 1:2.
Все голы были забиты после перерыва. На 50-й минуте форвард гостей Николо Дзаноло открыл счет. На 82-й минуте «Удинезе» увеличил преимущество благодаря Юргену Эккеленкампу.
«Торино» смог ответить лишь голом престижа на 87-й минуте в исполнении Чезаре Казадея.
После этих матчей у «Лацио» и «Удинезе» стало 25 очков и 9-10-е место в таблице Серии А. «Торино» идет 12-м с 23 очками, а «Фиорентина» (13) — 19-я.