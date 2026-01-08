В матче 21-го тура чемпионата Англии «Брентфорд» в родных стенах разгромил «Сандерленд» со счетом 3:0.
Забитыми мячами в этой игре смогли отметиться Игор Тьяго, который отметился дублем, и Егор Ярмолюк.
Результат матча
БрентфордБрентфорд3:0СандерлендСандерленд
1:0 Игор Тиаго 30' 2:0 Игор Тиаго 65' 3:0 Егор Ярмолюк 73'
Брентфорд: Кивин Келлехер, Микаель Кайоде (Аарон Хики 83'), Кристоффер Аер, Нэйтан Коллинз, Рико Генри, Егор Ярмолюк, Витали Янельт, Матиас Йенсен (Джордан Хендерсон 76'), Кин Льюис-Поттер (Миккель Дамсгор 61'), Кевин Шаде, Игор Тиаго (Рейсс Нелсон 82')
Сандерленд: Робин Руфс, Лютсхарел Гертрейда (Деннис Киркин 79'), Трай Хам, Омар Альдерете (Luke O'Nien 83'), Дэниел Баллард (Дэниэл Нилл 79'), Норди Мукиэле, Энцо Ле Фе, Крис Ригг (Ромейн Мандл 52'), Гранит Джака, Брайан Бробби, Саймон Адингра (Натан Морайа-Уэлш 52')
Жёлтые карточки: Игор Тиаго 43', Витали Янельт 63' — Трай Хам 45'
Благодаря этой победе «Брентфорд» набрал 33 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Сандерленд» с 30 баллами идет девятым.
В параллельной игре «Кристал Пэлас» и «Астон Вилла» не смогли распечатать ворота друг друга и сыграли вничью 0:0.
«Астон Вилла» с 43 очками в активе идет на третьем месте в турнирной таблице, «Кристал Пэлас» (28) — 14-й.