«Астон Вилла» с 43 очками в активе идет на третьем месте в турнирной таблице, «Кристал Пэлас» (28) — 14-й.

В параллельной игре «Кристал Пэлас» и «Астон Вилла» не смогли распечатать ворота друг друга и сыграли вничью 0:0.

Благодаря этой победе «Брентфорд» набрал 33 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Сандерленд» с 30 баллами идет девятым.

Забитыми мячами в этой игре смогли отметиться Игор Тьяго , который отметился дублем, и Егор Ярмолюк .

В матче 21-го тура чемпионата Англии «Брентфорд» в родных стенах разгромил «Сандерленд» со счетом 3:0.

7.50

Прогнозы•Сегодня 23:00 «Арсенал» — «Ливерпуль». Прогноз и ставка Минимальная победа «канониров»?

Футбол•Сегодня 01:36 Чемпионская гонка трещит по швам: Митома отобрал очки у «Сити» на «Этихаде»

Футбол•Сегодня 01:13 «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ

Футбол•Сегодня 00:38 «Фулхэм» — «Челси»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ

Футбол•Сегодня 00:30 «Манчестер Сити» — «Брайтон»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 16:04 Кручу-верчу: какого дриблёра ЦСКА и «Динамо» присмотрели себе в Бразилии

Футбол•Вчера 13:49 Суперкубок Испании: смогут ли «Реал», «Атлетико» или «Атлетик» остановить «Барсу»?

Футбол•06/01/2026 17:17 В зоне доступа. Максименко, Дзюба и еще 8 игроков РПЛ с истекающими контрактами

Футбол•06/01/2026 16:09 Свободу Кобби Мейну! 11 игроков АПЛ, которым надо спасать свою карьеру

Футбол•06/01/2026 13:34 Хватит экспериментов: почему «Манчестер Юнайтед» обязан назначить топ-тренера

Выбор читателей

Футбол•02/01/2026 11:24 Развод по-лондонски: почему уход Марески из «Челси» был неизбежен

Футбол•05/01/2026 23:29 Трансферный дайджест. 31 декабря — 5 января

Футбол•02/01/2026 16:48 Казань берет Благоевича. «Рубин» нашёл замену Рахимову в Сербии

Футбол•03/01/2026 13:25 Следующий тренер «Челси»: снова итальянец или все-таки «человек системы»?

Футбол•05/01/2026 17:11 Грандиозные идеи и удручающая реальность: почему Аморима выгнали из «Манчестер Юнайтед»

Самое интересное

Футбол•14/11/2025 19:08 Главная загадка Англии: почему Фоден не может играть за сборную так же, как за «Ман Сити»

Футбол•14/11/2025 16:34 Больше команд — больше хаоса? Что нас ждет на самом странном ЧМ в истории

Игры•13/11/2025 20:10 GTA 6. Все, что нужно знать о самой ожидаемой игре десятилетия

Футбол•13/11/2025 11:52 Цена эгоизма: почему «Барса» и сборная Испании рискуют сломать Ямаля в погоне за результатом