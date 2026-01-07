Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о предстоящем полуфинале Суперкубка Испании против «Атлетико».

Хаби Алонсо
Хаби Алонсо globallookpress.com

«Это полуфинал, поэтому нам нужно очень хорошо подготовиться психологически, бороться до конца и уделять внимание деталям.  Они всегда требовательные соперники.  У нас есть все основания играть с полной отдачей, на кону титул, поэтому это так важно.

Мы хотим сыграть по-другому.  У нас были недостатки в некоторых областях, и мы это прекрасно понимаем, не желая повторять тех же ошибок.  Мы хотим играть на более высоком уровне.  Но я уверен, что мы покажем лучшую игру, это будет важный матч», — цитирует Алонсо As.

Матч «Реал» — «Атлетико» состоится завтра, 8 января.  Начало игры запланировано на 22:00 мск.