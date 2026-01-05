Бывший нападающий «Фулхэма» и «Рединга» Павел Погребняк высказался об увольнении Рубена Аморима с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Павел Погребняк globallookpress.com

«Решение по увольнению Аморима было очень ожидаемым. Результаты команды не соответствовали ожиданиям. "Манчестер Юнайтед" не ассоциируется с игрой в пять защитников, при Амориме команда сдала свои позиции. Его подход не соответствовал уровню клуба и поддержке болельщиков. Не понимаю, почему с этим решением так затянули», — приводит слова Погребняка ТАСС.

Сообщается, что команду пока возглавит бывший игрок манкунианцев Даррен Флетчер.

Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2024 года. Сейчас команда занимает 6-е место с 31 очком после 20 туров.