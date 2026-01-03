Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался о ничейном результате своей команды в матче 18-го тура Серии А против «Лечче» (1:1).

«Нам нужно поработать над принятием решений в штрафной площади. Мы играли хорошо и добились прогресса в этом плане, но, очевидно, результат всегда имеет значение, и мы сыграли вничью, а не победили.

Теперь нам нужно прийти в себя и взять следующие несколько матчей. Однако я думаю, что если мы будем играть так же хорошо, как сегодня, то добьёмся положительных результатов», — приводит слова Спаллетти официальный сайт туринцев.

После этого матча «Ювентус» располагается на 4-й позиции в таблице Серии А с 33 очками в активе. «Лечче» занимает 16-е место с 17-ю баллами.