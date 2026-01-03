«Астон Вилла» намерена усилить состав полузащитником «Манчестер Сити» Омаром Мармушем в январское трансферное окно.

Омар Мармуш globallookpress.com

По информации TEAMtalk, интерес к египетскому футболисту проявляет также «Тоттенхэм Хотспур», который уже отправлял запросы на его включение в команду под руководством Томаса Франка.

Мармуш перешел в «Манчестер Сити» в 2025 году из немецкого «Айнтрахта» за 59 миллионов евро. Срок его контракта с «горожанами» рассчитан до лета 2029 года. Однако на данный момент Омар не показывает выдающихся результатов в составе «Сити».

За 40 матчей он забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Главный тренер команды Хосеп Гвардиола редко доверяет ему место в стартовом составе: в текущем сезоне Мармуш выходил на поле лишь дважды в АПЛ и один раз в Лиге чемпионов.