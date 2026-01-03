Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался о вратарской бригаде в парижской команде.
«У нас с Люкой нет никаких индивидуальных разговоров. Я не делаю ничего особенного. Все предельно ясно.
У нас три вратаря высочайшего уровня, я очень рад. Люка, Сафонов и Ренато Марин выкладываются на 100% ради команды, я очень рад.
Они проявляют характер, когда дела идут не очень хорошо», — сказал Энрике Canal-Supporters.
Ранее в ПСЖ рассказали о состоянии российского голкипера команды Матвей Сафонова, который получил травму в финальном матче Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пен.).