Французский «Пари Сен-Жермен» выступил в заявлением о состоянии травмированных футболистов команды.

Матвей Сафонов globallookpress.com

«Ли Кан-Ин тренируется индивидуально после мышечной травмы левого бедра. Квентин Нджанту, получивший мышечную травму правого бедра, не сможет играть в течение следующих нескольких недель. Матвей Сафонов выполняет адаптированную тренировочную программу после перелома левой руки. Мартин Джеймс болен и будет отдыхать», — отметили в клубной пресс-службе парижан.

Напомним, что «ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1, уступая только «Лансу».