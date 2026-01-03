В 20-м туре английской Премьер-лиги «Астон Вилла» обыграла в домашнем матче «Ноттингем Форест» со счетом 3:1.
Первый гол забил нападающий хозяев Олли Уоткинс на 45-й минуте добавленного времени к первому тайму. Во втором тайме Джон Макгинн удвоил преимущество своей команды на 49-й минуте. На 61-й минуте Морган Гиббс-Уайт сократил отставание для гостей, но Макгинн оформил дубль менее чем через 10 минут.
Результат матча
Астон ВиллаБирмингем3:1Ноттингем ФорестНоттингем
1:0 Олли Уоткинс 45+1' 2:0 Джон МакГинн 49' 2:1 Морган Гиббз-Уайт 61' 3:1 Джон МакГинн 73'
Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Виктор Линделёф, Ян Матсен (Лука Динь 69'), Бубакар Камара, Мэтти Кэш (Андрес Гарсия 90'), Юри Тилеманс, Джон МакГинн (Ламаре Богард 83'), Эмилиано Буэндия (Джейдон Санчо 69'), Морган Роджерс, Олли Уоткинс (Дониелл Мален 83')
Ноттингем Форест: Джон Фуртадо (Матц Зельс 78'), Неко Уильямс, Мурилло, Никола Миленкович, Игор Жезус (Дуглас Луис 84'), Морган Гиббз-Уайт, Омари Хатчинсон, Николас Домингес (Арно Калимуэндо 84'), Эллиот Андерсон, Ола Эйна (Джеймс Макати 69'), Дилан Баква (Николо Савона 69')
Жёлтые карточки: Ламаре Богард 90+5' — Дилан Баква 65', Джеймс Макати 89'
После этого матча «Ноттингем Форест» имеет в своём активе 18 очков и занимает 17-е место. «Астон Вилла» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 42 очка после 20 игр.