В 20-м туре английской Премьер-лиги «Астон Вилла» обыграла в домашнем матче «Ноттингем Форест» со счетом 3:1.

Джон Макгинн globallookpress.com

Первый гол забил нападающий хозяев Олли Уоткинс на 45-й минуте добавленного времени к первому тайму. Во втором тайме Джон Макгинн удвоил преимущество своей команды на 49-й минуте. На 61-й минуте Морган Гиббс-Уайт сократил отставание для гостей, но Макгинн оформил дубль менее чем через 10 минут.

Результат матча Астон Вилла Бирмингем 3:1 Ноттингем Форест Ноттингем 1:0 Олли Уоткинс 45+1' 2:0 Джон МакГинн 49' 2:1 Морган Гиббз-Уайт 61' 3:1 Джон МакГинн 73' Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Виктор Линделёф, Ян Матсен ( Лука Динь 69' ), Бубакар Камара, Мэтти Кэш ( Андрес Гарсия 90' ), Юри Тилеманс, Джон МакГинн ( Ламаре Богард 83' ), Эмилиано Буэндия ( Джейдон Санчо 69' ), Морган Роджерс, Олли Уоткинс ( Дониелл Мален 83' ) Ноттингем Форест: Джон Фуртадо ( Матц Зельс 78' ), Неко Уильямс, Мурилло, Никола Миленкович, Игор Жезус ( Дуглас Луис 84' ), Морган Гиббз-Уайт, Омари Хатчинсон, Николас Домингес ( Арно Калимуэндо 84' ), Эллиот Андерсон, Ола Эйна ( Джеймс Макати 69' ), Дилан Баква ( Николо Савона 69' ) Жёлтые карточки: Ламаре Богард 90+5' — Дилан Баква 65', Джеймс Макати 89'

Статистика матча 4 Удары в створ 5 3 Удары мимо 3 73 Владение мячом 27 4 Угловые удары 4 1 Офсайды 4 10 Фолы 20

После этого матча «Ноттингем Форест» имеет в своём активе 18 очков и занимает 17-е место. «Астон Вилла» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 42 очка после 20 игр.