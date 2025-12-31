«Арсенал» одержал победу над «Астон Виллой» (4:1) в матче 19-го тура английской Премьер-лиги.
В составе «канониров» голы записали на свой счет Габриэл Магальяйнс на 48-й минуте, Мартин Субименди на 52-й минуте, Леандро Троссард на 69-й и Габриэл Жезус на 78-й минуте.
Единственный гол у «Астон Виллы» забил Олли Уоткинс на 90+4-й минуте.
Результат матча
Арсенал ЛондонЛондон4:0Астон ВиллаБирмингем
1:0 Габриэль Магальяйнс 48' 2:0 Мартин Субименди 52' 3:0 Леандро Троссард 69' 4:0 Габриэл Жезус 78'
Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Юрриен Тимбер (Бен Уайт 83'), Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс (Майлс Льюис-Скелли 78'), Пьеро Инкапье, Мартин Эдегор, Мартин Субименди, Микель Мерино (Кристиан Нергор 73'), Букайо Сака (Чуквунонсо Мадуэке 83'), Виктор Дьёкереш (Габриэл Жезус 78'), Леандро Троссард
Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Лука Динь, Виктор Линделёф, Эзри Конса, Ламаре Богард, Эмилиано Буэндия (Андрес Гарсия 61'), Юри Тилеманс (George Hemmings 82'), Амаду Онана (Джон МакГинн 46'), Олли Уоткинс, Морган Роджерс (Джамалдин Жимо-Алоба 82'), Джейдон Санчо (Дониелл Мален 61')
Жёлтые карточки: Микель Мерино 45+1', Габриэл Жезус 79' — Морган Роджерс 45+2', Ламаре Богард 82'
После этого матча «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 45-ю очками в активе. «Астон Вилла» располагается на 3-й позиции с 39-ю баллами.