«Арсенал» одержал победу над «Астон Виллой» (4:1) в матче 19-го тура английской Премьер-лиги.

Фрагмент матча globallookpress.com

В составе «канониров» голы записали на свой счет Габриэл Магальяйнс на 48-й минуте, Мартин Субименди на 52-й минуте, Леандро Троссард на 69-й и Габриэл Жезус на 78-й минуте.

Единственный гол у «Астон Виллы» забил Олли Уоткинс на 90+4-й минуте.

Результат матча Арсенал Лондон Лондон 4:0 Астон Вилла Бирмингем 1:0 Габриэль Магальяйнс 48' 2:0 Мартин Субименди 52' 3:0 Леандро Троссард 69' 4:0 Габриэл Жезус 78' Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Юрриен Тимбер ( Бен Уайт 83' ), Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс ( Майлс Льюис-Скелли 78' ), Пьеро Инкапье, Мартин Эдегор, Мартин Субименди, Микель Мерино ( Кристиан Нергор 73' ), Букайо Сака ( Чуквунонсо Мадуэке 83' ), Виктор Дьёкереш ( Габриэл Жезус 78' ), Леандро Троссард Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Лука Динь, Виктор Линделёф, Эзри Конса, Ламаре Богард, Эмилиано Буэндия ( Андрес Гарсия 61' ), Юри Тилеманс ( George Hemmings 82' ), Амаду Онана ( Джон МакГинн 46' ), Олли Уоткинс, Морган Роджерс ( Джамалдин Жимо-Алоба 82' ), Джейдон Санчо ( Дониелл Мален 61' ) Жёлтые карточки: Микель Мерино 45+1', Габриэл Жезус 79' — Морган Роджерс 45+2', Ламаре Богард 82'

Статистика матча 6 Удары в створ 1 6 Удары мимо 3 48 Владение мячом 52 3 Угловые удары 3 4 Офсайды 0 16 Фолы 8

После этого матча «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 45-ю очками в активе. «Астон Вилла» располагается на 3-й позиции с 39-ю баллами.