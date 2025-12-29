Сборные Зимбабве и ЮАР встретятся в матче 3-го тура группы В Кубка африканских наций. Поединок состоится 29 декабря в 19:00 мск.

Пока что в квартете В вторая путевка в плей-офф за ЮАР. Команда имеет 3 очка и в случае ничьи гарантирует себе место в финальной части турнира. Зимбабвийцы в более сложном положении, так как они отстают от ЮАР на 2 пункта и устроит их только победа.

Главная проблема — Зимбабве побеждал ЮАР только три раза за всю историю и последний раз в 2013 году. Команда в жизни никогда не участвовала в плей-офф КАН. Удастся ли ей переписать историю?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.28.

Букмекеры считают ЮАР фаворитом поединка, котировки на победу составляют 5.15 и 1.70.

Искусственный интеллект в своем прогнозе предсказал победу ЮАР со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Зимбабве — ЮАР смотрите на LiveCup.Run.

Прямую трансляцию матча Зимбабве — ЮАР смотрите на LiveCup.Run.

