Бывший защитник «Баварии» Лоттар Матеус рассказал, кого считает лучшим футболистом года в немецкой Бундеслиге.

Гарри Кейн globallookpress.com

«Для меня лучшим игроком сезона Бундеслиги на данный момент определённо является Гарри Кейн… его пригласили как бомбардира, чтобы заменить Роберта Левандовского, но Кейн гораздо больше для команды. Он тот, кто играет, работает и вовлекает в игру других. Он только начал собирать свою коллекцию титулов. Все надеются, что он останется в "Баварии" подольше. От него многого ожидали, но Кейн превзошёл все ожидания», — приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.

В текущем сезоне на счету Кейна 25 матчей во всех турнирах, 30 точных ударов и пять результативных пасов.