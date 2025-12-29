Министр спорта и молодежной политики Центрально-Африканской Республики Эритье Доненг высказался о возможном проведении товарищеского матча против сборной России.

сборная России globallookpress.com

«Мы были бы открыты для проведения товарищеского матча, так как футбол является спортом, который сплачивает и сближает народы. У нас, к сожалению, не было возможности участвовать в чемпионате мира, и мы не доходили до финала чемпионата Африки. Поэтому мы открыты этой идее и были бы рады этому. Я был бы очень рад приехать в Россию и поддержать нашу сборную», — приводит слова Доненга ТАСС.

Напомним, что сборная России отстранена от международных соревнований с 2022 года и проводит только товарищеские матчи.