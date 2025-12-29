Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался об игре нападающего «Баварии» Гарри Кейн.

Гарри Кейн — нападающий «Баварии» globallookpress.com

«Кейн — это лучший нападающий сейчас? Ну, для "Тоттенхэма" конечно.

Вообще во всём футболе? Холанн лучше. Но мне, если честно, вообще он (Кейн) не нравится. Я даже удивляюсь, за счёт чего он столько много забил. Это большой игрок, но, понимаешь, я бы сейчас мог говорить: "Да, да, там, я восхваляю, всегда верил". Мне он вообще не нравится. Для меня удивление, что он столько много забивает.

Ну просто какие, вот, его качества? Он просто забивает. Я бы не сказал, что Кейн может обыграть. Не сказал бы, что у него суперскорость, не сказать, что Патрик супермощный», — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

В нынешнем сезоне Кейн провел за «Баварию» 15 матчей в рамках Бундеслиги, забил 19 голов и сделал 3 голевых передач.