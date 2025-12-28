«Манчестер Юнайтед» пока не ведет переговоры о трансфере полузащитника Рубена Невеша из «Аль-Хиляля», сообщил журналист Фабрицио Романо.

Рубен Невеш globallookpress.com

«На данный момент нет никаких новостей о Рубене Невеше. Нет ни предложений, ни переговоров, ни обсуждений между "Манчестер Юнайтед", Рубеном Невешем или "Аль-Хилялем". Ситуация остается без изменений», — отметил Романо в своем аккаунте UtdXclusive.

В текущем сезоне Невеш сыграл в 16 матчах во всех турнирах, забив пять голов и отдав одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.