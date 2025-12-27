Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери оценил игру форварда «Наполи» Расмуса Хейлунна.

Расмус Хейлунн globallookpress.com

«Я считаю Хейлунна потенциально одним из пяти лучших нападающих в мире. Он умеет забивать голы, но при этом знает, как атаковать из глубины поля и изматывать оборону соперника. У него сильная левая нога, он отлично играет головой и обладает прекрасной физической подготовкой. Короче говоря, у него есть всё.

Занять его место непросто, но нужно сказать, что Лукаку умеет мотивировать остальных игроков команды. Им нужны оба, но решение о том, кто будет играть, ложится исключительно на плечи Конте: это большая проблема, которую предстоит решить», — приводит слова Вьери La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что контракта Хейлунна принадлежит «Манчестер Юнайтед», а в «Наполи» он выступает на правах аренды. В текущем сезоне на счету датчанина 19 матчей, семь голов и два ассиста.