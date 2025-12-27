«Милан» предложил своему капитану и лучшему вратарю Майку Меньяну продлить контракт. Об этом сообщает Football-Italia.

Майк Меньян globallookpress.com

Клуб хочет сохранить ключевого игрока. Французскому голкиперу предложили зарплату около 7 миллионов евро за сезон без бонусов. Текущий контракт Меньяна действует до июня 2026 года. «Милан» предлагает новое соглашение до 2029 года с опцией продления до 2030 года, либо сразу контракт до 2030 года.

Возможные замены, такие как Дзион Судзуки и Уго Соуза, рассматриваются только если Меньян откажется от нового предложения.

В текущем сезоне французский вратарь сыграл 18 матчей за «Милан», в восьми из которых не пропустил ни одного гола. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 25 миллионов евро.