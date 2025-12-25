Английский «Тоттенхэм» заинтересован в приобретении 19-летнего полузащитника Райана из «Васко да Гама».

По данным издания O Dia, бразильский клуб выставил цену за своего таланта в размере 50 млн евро, а «Тоттенхэм» пока раздумывает стоит ли делать предложение.

Известно, что «шпоры» на протяжении уже нескольких месяцев «ведут» Райана и неоднократно засылали скаутов на его матчи.

Также хавбеком интересуется и мадридский «Реал». В минувшем сезоне Райан забил 14 голов в 34 матчах. Он игрок молодежной сборной Бразилии.