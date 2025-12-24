Главный тренер «Челси» Энцо Мареска ответил на вопрос о планах команды на зимнее трансферное окно.

Энцо Мареска globallookpress.com

«Я знаю, что мне нужно повторять одно и то же на каждой пресс-конференции. Но перед матчем с "Ньюкаслом" я говорил о своих отношениях с клубом, и я сказал, что отношения эти хорошие.

А я еще я говорил о новых игроках, и перед матчем с "Ньюкаслом" я сказал, что мне нравится тот состав, который у нас есть, и я не думаю, что нам нужно что-то с ним делать», — цитирует тренера Sky Sports.

В настоящий момент «Челси» с 29 баллами занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.