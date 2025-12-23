По информации «Матч ТВ», Российский футбольный союз (РФС) рассматривает возможность проведения дополнительного анализа матчей московского «Торпедо», сыгранных в Первой лиге против тульского «Арсенала» и красноярского «Енисея».

Логотип РФС globallookpress.com

«Запросы от органов следствия по оценке судейства игр "Арсенал" — "Торпедо" и "Енисей" — "Торпедо" в экспертно‑судейскую комиссию (ЭСК) не поступали. Игры могли быть выиграны вследствие реализации игровых моментов, а не подсуживания. Но ЭСК в рамках вновь открывшихся обстоятельств, скорее всего, проведет дополнительную экспертизу матчей, — сообщил источник "Матч ТВ".

Обе игры прошли в сезоне 2024/25 и завершились с минимальным преимуществом "Торпедо". Во вторник, 23 декабря, через свой Telegram-канал, журналист Иван Карпов сообщил, что арбитры Юрий Карпов и Егор Егоров, работавшие на этих матчах, признались в том, что получили деньги от Валерия Скородумова, который тогда занимал должность генерального директора "черно-белых".