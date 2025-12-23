Бразильский полузащитник «Наполи» Давид Нерес прокомментировал победу своего клуба в Суперкубке Италии.

Давид Нерес globallookpress.com

«Я очень рад двум забитым голам, но еще больше рад победе. Всегда приятно выигрывать трофеи. Мы приехали сюда, чтобы стать чемпионами, и мы это сделали. Сможет ли этот успех дать нам необходимый импульс, чтобы вернуться на правильный путь в Лиге чемпионов и в Серии А? Победы всегда придают уверенности, особенно когда ты выигрываешь турнир. Теперь мы можем немного отдохнуть, думаю, один день, а затем сосредоточимся на следующем матче. До Лиги чемпионов еще далеко, но сейчас мы сконцентрированы на Серии А», — цитирует Нереса Sport Mediaset.

«Наполи» в финале переиграл «Болонью» со счетом 2:0. Оба мяча в этой встрече на счету Давида Нереса. Это третий подобный трофей неаполитанцев и первый с 2014 года.