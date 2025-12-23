Главный тренер сборной Португалии, Роберто Мартинес, заявил, что его команда рассматривается как претендент на победу, а не как фаворит чемпионата мира 2026 года.

Роберто Мартинес globallookpress.com

«Я считаю, что фаворитами можно назвать лишь тех, кто уже выигрывал чемпионат мира. С психологической точки зрения знание того, что предыдущие поколения брали этот турнир, придает особую силу. И все же я испытываю огромную уверенность в этой группе игроков — по тому, как они живут сборной и дышат ею», — цитирует слова Мартинеса испанское издание Marca.

По мнению эксперта, команды, такие как Испания и Германия, находятся в отличной форме и готовы к чемпионату мира. В то же время, Франция, Бразилия и Аргентина, по его оценке, идеально подходят для крупных турниров.

ЧМ состоится летом 2026 года в трех странах — США, Канаде и Мексике. Это будет первый чемпионат мира с участием 48 национальных сборных.