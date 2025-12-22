Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин высказался о работе экс-наставника «красно-белых» Деяна Станковича в московском клубе.

Деян Станкович globallookpress.com

Напомним, что сербская «Црвена Звезда» назначила Станковича главным тренером команды.

«На международном уровне никто не критикует судей, потому что так просто не принято. Станкович, обвиняя российских судей, пытается оправдаться за провал в "Спартаке", пытается свалить с больной головы на здоровую. Но, опять же, неизвестно, как к нему теперь будут относиться сербские арбитры, ведь после этих слов у некоторых могут возникнуть вопросы. Станкович сказал полную глупость. Кто виноват в том, что он разбил стекло в Ростове? Судьи? Что его удаляли за чересчур эмоциональное поведение? Тоже судьи?

Ни Романцев, ни Лобановский, ни Бесков, ни даже Валерий Газзаев, который очень вспыльчивый и эмоциональный южанин, не позволяли себе так раскритиковать судей. А тут у Станковича судьи виноваты, что его выгнали из Спартака», — сказал Заварзин «Матч ТВ».

Напомним, что Станкович покинул пост главного тренера «Спартака» до ходу нынешнего сезона. «Красно-белые» занимают 6-е место в таблице РПЛ с 29-ю очками.