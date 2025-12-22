22 декабря в Рияде состоится финал Суперкубка Италии, в котором «Наполи» и «Болонья» будут выяснять сильнейшего. Начало игры в 22:00 мск.
«Болонья» уже показала, что не является проходным соперником. В прошлом раунде «борзые» переиграли миланский «Интер», который до этого трижды побеждал в турнире.
В нынешнем сезоне команды уже пересекались в Серии А. «Болонья» одержала победу со счетом 2:0. За 5 последних матчей это была вторая победа над неаполитанцами при всего одном поражении. Удастся ли сегодня «Болонье» в очередной раз победить команду Антонио Конте?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.25.
- Букмекеры дают такие котировки: 2.19 и 3.80 на победу команд в основное время, 1.57 и 2.50 на победу в финале.
- Прогноз искусственного интеллекта — ничья 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Наполи» — «Болонья» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.