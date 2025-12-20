Известный российский игрок и тренер Роман Шаронов считает, что московскому ЦСКА необходимо усилить каждую линию и тогда команда сможет всерьез претендовать на золотые медали чемпионата России.

Роман Шаронов globallookpress.com

«ЦСКА будет бороться за чемпионство, если зимой добавит в каждую линию по игроку, это одна из составляющих для того, чтобы претендовать на золото. Вторая составляющая — это большая пауза. Она не дает нам чистой картины, кто будет на первом месте, кто на втором, кто на третьем, кто вылетит. Эта пауза для кого‑то хороша, а для кого‑то нет. Для ЦСКА пауза будет как раз хорошим фактором, чтобы игроки восстановились. Дальше уже трансферная политика, для каждого клуба это отдельная история», — сказал Шаронов «Матч ТВ».

После первой части сезона армейцы занимают 4-е место с 36 очками и на четыре отстают от лидера «Краснодара».