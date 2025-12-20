Хавбек мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн пользуется большим спросом на трансферном рынке и уже летом может покинуть свой клуб.

Антуан Гризманн globallookpress.com

По данным журналист Экрема Конура, сейчас интерес к 34-летнему французу проявляют саудовский «Аль-Ахли», «Аль-Вахда» из ОАЭ, а также клуб американской МЛС «Шарлотт».

Ранее СМИ сообщали, что за Гризманном следят «Интер Майами», «Лион», туринский «Ювентус» и «Галатасарай».

Контракт игрока с «Атлетико» рассчитан до 2027 года, а его цена на портале Transfermarkt равна € 11 млн. В этом сезоне Гризманн сыграл 24 матча, забил 8 голов и сделал один ассист.