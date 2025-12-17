Бывший игрок московского «Динамо» и петербургского «Зенита» Игорь Семшов объяснил, почему считает тренера «Краснодара» Мурада Мусаева лучшим в РПЛ 2025 года.

«Для меня лучший тренер — это тот, кто привел команду к чемпионству. Чемпионом в 2025 году стал "Краснодар", значит, лучший — Мусаев. К тому же в этом сезоне команда вновь идет на первом месте», — сказал Семшов «Матч ТВ».

В прошлом сезоне краснодарская команда впервые в своей истории завоевала золотые медали Российской Премьер-лиги. «Краснодар» имеет в своем активе 40 очков в турнирной таблице, однако отрыв от второго места всего один балл.