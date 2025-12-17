Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Атлетико Балеарес» (3:2) в матче 1/16 финала Кубка Испании.
В составе «матрасников» дублем отметился нападающий Антуан Гризманн, отличившись на 16-й и 72-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Джакомо Распадори на 20-й минуте.
У «Атлетико Балеарес» голы забили Херардо Бонет на 28-й минуте и Моха Кейта на 90-й минуте с пенальти.
Результат матча
Атлетико БалеаресИспания. Кубок Дель Рей2:3АтлетикоМадрид
0:1 Антуан Гризманн 16' 0:2 Джакомо Распадори 20' 1:2 Gerardo Bonet 28' 1:3 Антуан Гризманн 72' 2:3 Mouhamadou Keita 90' пен.
Атлетико Балеарес: Ульрих Таффертсхофер, Julian Rivas, Alejandro Perez Cea, Guillem Castell, Jaume Pol, Gabriel Ramis (Axel Bejarano 62'), Gerardo Bonet, Jofre Cherta (Mouhamadou Keita 73'), Ivan Serrano (Miguel Martin Garcia 62'), Juanmi Duran (Victor Morillo 62'), Jaume Tovar
Атлетико: Хуан Муссо, Хавьер Галан, Клеман Лангле (Давид Ганцко 10'), Робен Ле Норман, Науэль Молина, Тьяго Альмада (Николас Гонсалес 81'), Джонни Кардозо (Пабло Барриос 65'), Конор Галлахер (Коке 65'), Джакомо Распадори, Антуан Гризманн, Карлос Мартин (Джулиано Симеоне 65')
По итогам противостояния мадридский «Атлетико» пробился в 1/8 финала Кубка Испании, а «Атлетико Балеарес» завершил свое выступление на турнире.