Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Атлетико Балеарес» (3:2) в матче 1/16 финала Кубка Испании.

В составе «матрасников» дублем отметился нападающий Антуан Гризманн, отличившись на 16-й и 72-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Джакомо Распадори на 20-й минуте.

У «Атлетико Балеарес» голы забили Херардо Бонет на 28-й минуте и Моха Кейта на 90-й минуте с пенальти.

Результат матча

Атлетико Балеарес Испания. Кубок Дель Рей 2:3 Атлетико Мадрид

0:1 Антуан Гризманн 16' 0:2 Джакомо Распадори 20' 1:2 Gerardo Bonet 28' 1:3 Антуан Гризманн 72' 2:3 Mouhamadou Keita 90' пен.

Атлетико Балеарес: Ульрих Таффертсхофер, Julian Rivas, Alejandro Perez Cea, Guillem Castell, Jaume Pol, Gabriel Ramis ( Axel Bejarano 62' ), Gerardo Bonet, Jofre Cherta ( Mouhamadou Keita 73' ), Ivan Serrano ( Miguel Martin Garcia 62' ), Juanmi Duran ( Victor Morillo 62' ), Jaume Tovar