Завершились две встречи 1/16 финала Кубка Испании.
«Эльче» в гостях минимально обыграл «Эйбар» — 1:0.
Единственный мяч на счету Адама Боайара на 27-й минуте.
Результат матча
ЭйбарЭйбар0:1ЭльчеЭльче
0:1 Adam Boayar Benaisa 27'
Эйбар: Луис Лопес, Альваро Родригес, Аритц Аранбарри, Марко Морено, Одей Аррильяга, Тони Вилья, Ландер Олаэтхеа, Хон Магунаселайя, Аду Арес, Хон Баутиста, Aleix Garrido
Эльче: Матиас Дитуро, Альваро Родригес, Адрия Педроса, Лео Петро, Бамбо Диаби, Родриго Мендоса, Федерико Редондо, Али Хуари, Jose Antonio Ferrandez Pomares, Adam Boayar Benaisa, John Donald
В параллельной встрече «Депортиво» дома оказался сильнее «Мальорки» — 1:0.