Завершились две встречи 1/16 финала Кубка Испании.

ФК «Эльче»
ФК «Эльче» globallookpress.com

«Эльче» в гостях минимально обыграл «Эйбар» — 1:0.

Единственный мяч на счету Адама Боайара на 27-й минуте.

Результат матча

ЭйбарЭйбарЭйбар0:1ЭльчеЭльчеЭльче
0:1 Adam Boayar Benaisa 27'
Эйбар:  Луис Лопес,  Альваро Родригес,  Аритц Аранбарри,  Марко Морено,  Одей Аррильяга,  Тони Вилья,  Ландер Олаэтхеа,  Хон Магунаселайя,  Аду Арес,  Хон Баутиста,  Aleix Garrido
Эльче:  Матиас Дитуро,  Альваро Родригес,  Адрия Педроса,  Лео Петро,  Бамбо Диаби,  Родриго Мендоса,  Федерико Редондо,  Али Хуари,  Jose Antonio Ferrandez Pomares,  Adam Boayar Benaisa,  John Donald

В параллельной встрече «Депортиво» дома оказался сильнее «Мальорки» — 1:0.