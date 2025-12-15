Выбьет ли «Эйбар» из Кубка Испании «Эльче»?

16 декабря в 1/16 финала Кубка Испании по футболу сыграют «Эйбар» и «Эльче». Начало встречи — 21:00 мск.

«Эйбар»

Турнирное положение: «Эйбар» уже прошел две стадии Кубка Испании, в которых на выезде был сильнее «Нахары» (4:2) и «Понтеведры» (3:0).

Команда по итогам 18-ти туров второго дивизиона страны занимает 20-ю строчку в зоне вылета (19-22-е места) с отставанием в два балла от безопасной 18-й позиции.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 18-го тура Ла Лиги 2 клуб на чужой арене разошелся мировой с «Кордовой» (0:0).

Перед этим в поединке предыдущего тура испанского первенства коллектив уже остался ни с чем, когда теперь на своем поле потерпел поражение от «Культураль Леонесы» (1:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Эйбар» выиграл лишь раз при трех поражениях и двух ничьих.

Это говорит о не лучших шансах хозяев на итоговый успех, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Хавьер Мартон Ансо — лучший бомбардир команды в Кубке Испании с двумя голами.

«Эльче»

Турнирное положение: «Эльче», как и соперник, прошел две стадии Кубка Испании, в которых на выезде был сильнее «Лос Гаррес» (4:0) и «Кинтанара» (2:1).

Команда по итогам 16-ти туров элитного дивизиона страны занимает девятую строчку с отставанием в пять баллов от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура национального первенства клуб остался ни с чем, когда на чужом поле потерпел поражение от «Мальорки» с результатом 1:3.

Перед этим в поединке 15-го тура испанской Ла Лиги коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах одержал разгромную победу над «Жироной» (3:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Эльче» выиграл два раза, включая неосновное время, при одном поражении.

Это говорит о неплохой форме гостей, что сулит им соответствующие шансы на успех, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Шесть голов команды в Кубке Испании забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Эйбара» забивали больше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Эйбар» проиграл

в пяти из семи последних матчей «Эльче» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эльче» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.25, победа «Эйбара» — в 5.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.85.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяева проиграли. Так было и в их двух последних домашних поединках.

При этом в двух из трех последних матчей гости выиграли, включая неосновное время. Но самое главное — они превосходят соперника в классе.

1.90 «Эльче» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Эйбар» — «Эльче» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: «Эльче» победит за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Эйбара».

2.20 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Эйбар» — «Эльче» принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.20