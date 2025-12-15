Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал новость о том, что новым тренером команды может стать Владимир Слишкович.

Гаджи Гаджиев globallookpress.com

«Владимир Слишкович не будет тренером в Махачкале по той простой причине, что у него какая-то другая своя дорога. С ним был разговор. Он пойдет другой дорогой, его не будет в Махачкале», — цитирует Гаджиева Sport24.

Напомним, что после матча 18-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:1) Хасанби Биджиев подал в отставку с поста главного тренера махачкалинского «Динамо».

Дагестанская команда занимает 13-е место в таблице чемпионата России с 15-ю очками в активе.