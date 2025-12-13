В матче 15-го тура итальянской Серии А «Торино» на своем поле победил «Кремонезе» со счетом 1:0.
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Никола Влашич на 27-й минуте.
Результат матча
ТориноТурин1:0КремонезеКремона
1:0 Никола Влашич 27'
Торино: Альберто Палеари, Ардиан Исмайли, Гильермо Марипан, Сауль Коко, Маркус Педерсен, Гвидас Гинейтис (Чезаре Казадей 64'), Кристьян Аслани, Валентин Лацаро, Никола Влашич, Дуван Сапата (Джованни Симеоне 64'), Че Адамс (Сириль Нгонж 83')
Кремонезе: Эмиль Аудеро, Джузеппе Пеццелла (Романо Флориани Муссолини 63'), Томмазо Барбьери (Антонио Санабрия 63'), Федерико Чеккерини, Федерико Баскиротто, Яри Вандепутте (Франко Васкес 77'), Варрен Бондо (Алессио Дзербин 51'), Мартин Пайеро, Филиппо Терраччано, Федерико Бонаццоли (Фарис Мумбанья 77'), Джейми Варди
Жёлтая карточка: Томмазо Барбьери 36' (Кремонезе)
Победа позволила «Торино» набрать 17 очков и подняться на 12-е место в турнирной таблице Серии А. На счету «Кремонезе» осталось 20 баллов — команда занимает девятую строчку.