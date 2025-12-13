Победа позволила «Торино» набрать 17 очков и подняться на 12-е место в турнирной таблице Серии А. На счету «Кремонезе» осталось 20 баллов — команда занимает девятую строчку.

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Никола Влашич на 27-й минуте.

В матче 15-го тура итальянской Серии А «Торино» на своем поле победил «Кремонезе» со счетом 1:0.

3.10

Прогнозы•Завтра 22:45 «Болонья» — «Ювентус». Прогноз и ставка Сможет ли «старая синьора» добыть очки?

Футбол•Вчера 15:41 «Шахматы» Марески: как меняется «Челси» и почему тактическая гибкость пока не гарантирует стабильности

Футбол•Вчера 13:03 Власть «Арсенала», странный «Челси» и спад «Карабаха»: обновленный рейтинг Лиги чемпионов после 6-го тура

Футбол•Вчера 02:37 «Селтик» опять страдает в еврокубках: «Рома» устроила шоу в Глазго

Футбол•Вчера 01:00 «Селтик» — «Рома»: онлайн, прямая трансляция матча ЛЕ

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 14:41 Императорский гнев: зачем «Реал» посреди сезона создает драму вокруг Алонсо

Футбол•Сегодня 08:27 Бунт в «Динамо»: Макаров проехался по Гусеву и намекнул на уход

Футбол•Вчера 20:10 Не уважаю: самые громкие конфликты между игроками и тренерами

Футбол•Вчера 21:08 Возвращение к истокам: как «Лейпциг» снова стал грозой Бундеслиги

Футбол•Вчера 20:16 «Звездам "Реала" не хватает взаимопонимания». Интервью Бензема о сборной Франции, «Реале», Зидане и Мбаппе

Выбор читателей

Футбол•08/12/2025 12:35 «Это спасение перевернуло игру». Ого, кажется, Сафонов готов вытеснить Шевалье из основы «ПСЖ»

Футбол•08/12/2025 14:50 Понять и уволить: сколько еще «Манчестер Юнайтед» будет терпеть Аморима

Футбол•08/12/2025 03:02 «Бернабеу» паникует: «Реал» рассыпался и сгорел «Сельте» в меньшинстве

Футбол•09/12/2025 16:08 Призраки прошлого: почему «Арсенал» больше нельзя назвать явным претендентом на титул

Футбол•08/12/2025 17:47 Алексей Сафонов: Только «Динамо» может забить четыре мяча и сыграть 1:1

Самое интересное

Футбол•24/10/2025 17:50 Будущее уже забивает голы: вундеркинд из Мексики и еще четыре лучших игрока ЧМ U20

Футбол•24/10/2025 17:00 Особый путь Макса Даумана: как «Арсенал» оберегает своего вундеркинда

Футбол•24/10/2025 15:19 «Хартс» против Глазго: дуополия «Старой Фирмы» трещит по швам

Бои•24/10/2025 12:10 Кормье в 39 лет чемпион UFC, а Фергюсон в 35 уже — все. Почему пик тяжеловесов самый долгий?