Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти прокомментировал победу своей команды над «Пафосом» (2:0) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Лучано Спаллетти globallookpress.com

«Победа была основополагающей, и с победами всё налаживается. Я недоволен, и ребята тоже, мы могли и должны были сделать больше. Сделали минимум необходимого, в первом тайме были и нереализованные моменты. Но после забитого гола наступило спокойствие. Мы слишком много допускали моментов у своих ворот и мало использовали свои сильные стороны, упуская простые возможности. Инициативу забрали только во втором тайме», — цитирует слова Спаллетти Sky Sports.

«Ювентус» с 9 очками занимает 17-е место в общей таблице Лиги чемпионов.