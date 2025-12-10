Российский центральный полузащитник Магомед Оздоев, играющий за греческий клуб ПАОК, был признан лучшим игроком ноября в чемпионате Греции. В голосовании он занял первое место, набрав 34,48% голосов.

Магомед Оздоев globallookpress.com

В текущем сезоне Оздоев провел 13 матчей в Суперлиге, забил семь голов и сделал две результативные передачи. 33-летний хавбек занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата.

В ПАОК Оздоев перешел в августе 2023 года из турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк». Ранее в России он играл за «Зенит», «Рубин», «Ахмат» и «Локомотив».