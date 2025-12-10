Махачкалинское «Динамо» ожидают еще перестановки внутри клуба помимо увольнения главного тренера Хасанби Биджиева.

Хасанби Биджиев globallookpress.com

«На попечительском совете махачкалинского "Динамо" также было принято решение о структурных изменениях в клубе. Подробности об этом будут опубликованы позднее», — говорится в публикации в Telegram-канале клуба.

Вчера, 9 декабря, попечительский совет «Динамо» Мх принял отставку Биджиева, который был главным тренером с февраля 2024 года.

После первой части сезона дагестанский клуб идет в зоне стыковых матчей таблицы РПЛ с 15 очками. Президентом «Динамо» является Гаджи Гаджиев, генеральный директор клуба — Шамиль Газизов.