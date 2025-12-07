В 18-м туре российской Премьер-лиги «Динамо» Мх примет «Пари НН». Встреча состоится 7 декабря в 14:00 мск.

Нижегородцы имеют шанс покинуть зону вылета. Победа сегодня обеспечит им 14-е место в турнирной таблице, поэтому они приехали к «Динамо» за победой.

В прошлом туре «Пари НН» обыграл на выезде «Акрон». Кто знает, возможно «горожанам» удастся начать победную серию. Будет ли с этим согласно «Динамо», узнаем в скором времени.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.29.

Букмекеры: 1.84 и 4.85 на победу команд в матче, 3.30 на ничью.

Искусственный интеллект: матч закончится нулевой ничьей.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Динамо» Мх — «Пари НН» смотрите на LiveCup.Run.

