Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал мнение о том, что «Фурия Роха» является главным фаворитом на победу в чемпионате мира 2026 года.

Луис де ла Фуэнте globallookpress.com

«То меня не тяготит, а заставляет чувствовать себя признанным в том смысле, что это подчеркивает проделанную до сих пор работу. Статус фаворита ничего не гарантирует. Есть и другие столь же сильные сборные, способные выиграть чемпионат мира: Франция, Аргентина, Бразилия, Англия, Португалия», — цитирует де ла Фуэнте издание Marca.

На групповой стадии чемпионата мира 2026 года Испания встретится с командами Уругвая, Саудовской Аравии и Кабо-Верде. Отметим, что «красная фурия» является действующим чемпионом Европы.