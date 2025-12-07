Хасанби Биджиев покинул пост главного тренера махачкалинского «Динамо» после поражения команды 0:1 в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги против «Пари НН». Об этом сообщили в официальном телеграм-канале клуба.

Хасанби Биджиев globallookpress.com

Специалисту 59 лет, он возглавлял «Динамо» с февраля 2024 года. Под его руководством команда сыграла 78 матчей во всех соревнованиях, одержав 25 побед, 20 раз сыграв вничью и потерпев 33 поражения.

На данный момент, после 18 туров РПЛ, махачкалинский клуб имеет в своём активе 15 очков и располагается на 13-м месте, находясь в зоне стыковых матчей.