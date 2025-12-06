В матче 15-го тура английской Премьер-лиги сезона 2025/2026 «Ньюкасл Юнайтед» одержал минимальную победу над «Бернли» со счетом 2:1.
Бруно Гимарайнс открыл счет на 31-й минуте, а Энтони Гордон удвоил преимущество хозяев, реализовав пенальти на 45+8-й минуте. Зиан Флемминг отыграл один мяч на 90+4-й минуте с 11-метрового, но гости с 43-й минуты играли в меньшинстве после красной карточки Лукаса Пиреса.
Результат матча
НьюкаслНьюкасл-на-Тайне2:1БёрнлиБёрнли
1:0 Бруно Гимарайнс 31' 2:0 Энтони Гордон 45+8' пен. 2:1 Зиан Флемминг 90+4' пен.
Ньюкасл: Арон Ремсдейл, Тино Ливраменто, Фабиан Шер, Малик Тшау, Дэниел Бёрн (Льюис Холл 63'), Джозеф Уиллок (Льюис Майли 63'), Бруно Гимарайнс, Джейкоб Рэмси (Сандро Тонали 90'), Энтони Эланга, Ник Вольтемаде (Жоэлинтон 74'), Энтони Гордон (Йоан Висса 74')
Бёрнли: Мартин Дубравка, Лукас Пирес, Максим Эстеве, Яльмар Экдаль (Маркус Эдвардс 90'), Кайл Уолкер, Флорентину Луиш (Джош Лорент 65'), Джош Каллен, Лесли Угочукву, Якоб Бруун Ларсен (Зиан Флемминг 86'), Армандо Броя (Джейдон Энтони 86'), Лайл Фостер (Джо Уорролл 46')
Жёлтые карточки: Тино Ливраменто 52', Джейкоб Рэмси 90+3' — Кайл Уолкер 35', Джош Лорент 89'
Красная карточка: Лукас Пирес 43' (Бёрнли)
После этой победы «Ньюкасл Юнайтед» с 22 очками занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, а «Бернли» с 10 очками борется за выживание на 19-й позиции.