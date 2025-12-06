В матче 15-го тура английской Премьер-лиги сезона 2025/2026 «Ньюкасл Юнайтед»﻿ одержал минимальную победу над «Бернли»﻿ со счетом 2:1.

Харви Барнс globallookpress.com

Бруно Гимарайнс открыл счет на 31-й минуте, а Энтони Гордон удвоил преимущество хозяев, реализовав пенальти на 45+8-й минуте. Зиан Флемминг отыграл один мяч на 90+4-й минуте с 11-метрового, но гости с 43-й минуты играли в меньшинстве после красной карточки Лукаса Пиреса.

Результат матча Ньюкасл Ньюкасл-на-Тайне 2:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Бруно Гимарайнс 31' 2:0 Энтони Гордон 45+8' пен. 2:1 Зиан Флемминг 90+4' пен. Ньюкасл: Арон Ремсдейл, Тино Ливраменто, Фабиан Шер, Малик Тшау, Дэниел Бёрн ( Льюис Холл 63' ), Джозеф Уиллок ( Льюис Майли 63' ), Бруно Гимарайнс, Джейкоб Рэмси ( Сандро Тонали 90' ), Энтони Эланга, Ник Вольтемаде ( Жоэлинтон 74' ), Энтони Гордон ( Йоан Висса 74' ) Бёрнли: Мартин Дубравка, Лукас Пирес, Максим Эстеве, Яльмар Экдаль ( Маркус Эдвардс 90' ), Кайл Уолкер, Флорентину Луиш ( Джош Лорент 65' ), Джош Каллен, Лесли Угочукву, Якоб Бруун Ларсен ( Зиан Флемминг 86' ), Армандо Броя ( Джейдон Энтони 86' ), Лайл Фостер ( Джо Уорролл 46' ) Жёлтые карточки: Тино Ливраменто 52', Джейкоб Рэмси 90+3' — Кайл Уолкер 35', Джош Лорент 89' Красная карточка: Лукас Пирес 43' (Бёрнли)

Статистика матча 7 Удары в створ 3 7 Удары мимо 3 69 Владение мячом 31 9 Угловые удары 9 3 Офсайды 2 9 Фолы 11

После этой победы «Ньюкасл Юнайтед»﻿ с 22 очками занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, а «Бернли»﻿ с 10 очками борется за выживание на 19-й позиции.