Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсман считает, что не стоит свысока относиться к своим противникам на групповом этапе чемпионата мира 2026 года.

Юлиан Нагельсман globallookpress.com

«Группа не самая простая, но вполне решаемая. Мы хотим выиграть матчи группового этапа. Самое главное — двигаться шаг за шагом, пройти успешно все встречи и выйти в плей-офф. Каждый соперник заслуживает уважения. Кюрасао будет интересно проанализировать. Кот-д'Ивуар — команда, которую можно обыграть, но ее нельзя недооценивать. С Эквадором будет непросто. У них есть настоящие звезды в составе», — цитирует Нагельсмана AP News.

Германия на групповом этапе сыграет с Эквадором, Кот-д'Ивуаром и Кюрасао. Мундиаль пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в трех странах: США, Канаде и Мексике. Всего в нем примут 48 сборных, разбитых на 12 групп.