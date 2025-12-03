Известный футбольный комментатор Константин Генич дал свою оценку поведению наставника «Балтики» Андрея Талалаева.

Константин Генич globallookpress.com

«Талалаев на месте в "Балтике": это его команда, он может сейчас вить верёвочки из "Ростеха" и губернатора Калининградской области. Для общей массы людей, для комьюнити болельщиков поведение Андрея Викторовича выглядит максимально вызывающим. Но надо знать Талалаева. Это игра актёра высочайшего уровня.

Он может быть разным и понимает, что нужно сказать в тот или иной момент, как себя повести, какую тональность выбрать. Талалаев может выбрать формат шутливого разговора, ироничного, саркастического, дерзкого, наглого, агрессивного. Всё, что он делает на интервью: "тётя Раиса", реакция на вопросы, Иммануил Кант, как стебанул Шпилевского и Слишковича. В этом Талалаев гуру. Его прелесть — в разнообразии», — цитирует Генича «Чемпионат».

Напомним, что «Балтика» идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.