Капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов покинет клуб и станет футболистом ЦСКА.

Дмитрий Баринов globallookpress.com

«Ключевые причины решения Баринова не в финансах, а в разнице подходов руководства клубов. В "Локомотиве" до последнего тянули с предложением нового контракта своему капитану, а когда переговоры начались, то Баринов уже решил, что точка невозврата пройдена. Новое руководство "Локомотива" в лице Бориса Ротенберга не смогло изменить ситуацию.

ЦСКА же был с лета заинтересован в Баринове, особенно игрока хотел видеть в составе Фабио Челестини. За осень этот интерес никуда не исчез. В итоге трансфер состоится, ключевое решение Баринов для себя уже принял, о чём проинформировал руководство "Локомотива" и Михаила Галактионова», — сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, 29-летний опорник станет игроком ЦСКА зимой за денежную компенсацию или перейдет в качестве свободного агента по окончании сезона.