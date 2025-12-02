Мадридский «Реал» рассматривает возможность сделать предложение «Олимпиакосу» по трансферу 18-летнего полузащитника Христоса Музакитиса, сообщает Daily Mail.

Христос Музакитис globallookpress.com

По информации источника, «cливочные» могут заплатит £ 25 млн (€ 28,5 млн) за переход футболиста.

По информации источника, скауты «Манчестер Юнайтед» наблюдали за игрой греческого полузащитника во время матча Лиги чемпионов с мадридцами (3:4).

В нынешнем сезоне Музакитис принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами.

Действующий контракт игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.