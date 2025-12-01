«Олимпико» ждал футбольного фейерверка и проверки своей команды на готовность бороться за «скудетто». А в итоге всё свелось к одному забегу Давида Нереса на 80 метров, спорному эпизоду на линии штрафной и выводу, который для обоих очевиден. Команда Конте умеет уже умеет дожимать такие матчи, команда Гасперини — пока нет.
Результат матча
«Рома» Гасперини, даже без тренера на бровке, пыталась задавить привычным плотным прессингом и длинными позиционными атаками. «Наполи» Конте отвечал жёсткой персональной опекой по всему полю, плотным средним блоком и мгновенными выпадами через фланги Нереса и Ланга. Самые острые моменты до гола как раз были за гостями. Ланг выскакивал за спину, но Миле Свилар дважды выручил: сначала выскочил на перехват и накрыл голланда, а затем успел вернуться и забрать мягкий переброс Расмуса Хёйлунна. Чуть позже Ланг устроил шоу на правом фланге, накрутил защитника и пробил мяч в дальний угол — Свилар кончиками пальцев вытащил из-под штанги.
«Рома» отвечала эпизодами. Через фланги включались Уэсли и крайние защитники, в штрафной пробовал открываться Эван Фергюсон. Но либо не хватало точности в последнем пасе, либо в нужный момент вмешивался Амир Рахмани или партнёры по тройке обороны. Внешне владение было за хозяевами, но ощущение контроля — у «Наполи».
Кульминация тайма случилась на 37-й минуте. На границе штрафной «Ромы» падает Ману Коне в стыке с Рахмани, стадион взрывается криком «фол! », игроки разводят руками, но свисток молчит. Албанец первым встаёт, выносит мяч вперёд, и через пару секунд всё это превращается в идеальный учебник по контратаке. Нерес забирает мяч почти у своей половины, разгоняется в свободном пространстве, играет в стенку с Хёйлунном, вываливается один на один со Свиларом и бьёт мимо вратаря. Третий гол бразильца за два тура Серии A, 0:1 на табло. А камера врезается в лицо взбешённого Гасперини на трибуне. Повторы подтверждают, что Рахмани всё-таки сыграл в мяч, ВАР не вмешивается, протесты «Ромы» остаются только эмоцией.
«Рома» дольше держала мяч, «Наполи» лучше понимал, что с ним делать
Во втором тайме хозяева попытались перезагрузиться. Вместо Фергюсона вышел Бальданци, привычная для Гасперини схема с ложной «девяткой» должна была добавить тонкости между линиями. Чуть позже вышел и Пауло Дибала, но уже сам факт, что аргентинец выходит не с первых минут в матче такого масштаба, говорил о его физическом состоянии.
«Рома» ещё плотнее стала владеть мячом, двигала его поперёк, пытаясь растянуть тяжёлую структуру «Наполи». Но у гостей был набор навыков, под который идеально заточена команда Антонио Конте. Дисциплина в позиционной обороне, чёткие дистанции между линиями, готовность страдать без мяча и при первой возможности жалить в ответ. Свилар ещё раз выручил после удара Хёйлунна с острого угла, комбинацию снова начинал Ланг. На другом конце поля Лоренцо Пеллегрини начал чаще заряжать издали, а один из его ударов даже прошёл недалеко от перекладины, но это был скорее жест отчаяния, чем осмысленный взлом обороны.
Чуть позже во втором тайме Конте начал подстраховываться. Ланг уступил место Политано, потом вышли Элмас и Лукка. «Наполи» продолжал выдвигаться на мяч тройками, не давая «Роме» развернуть привычные механизмы. Стыки становились жёстче, а телевизионная картинка то и дело ловила в ложе Гасперини, который буквально взрывался от каждого обреза и неточного паса «Ромы».
Самый реальный шанс, чтобы всё-таки сравнять, «Рома» получила уже на 90-й минуте. Дибала пяткой подрезал мяч на ход Бальданци, тот ворвался в штрафную и зарядил в касание. Но Ваня Милинкович-Савич вовремя выставил руку и потащил удар, не оставив шанса на добивание. Это был момент, который мог переписать сюжет матча, но прагматизм всё же победил романтику.
Безупречный расчёт «Наполи», у «Ромы» проблемы с грандами
«Наполи» берёт три очка матче за верх таблицы, догоняет «Милан» и разделяет с ним вершину Серии A. Плотность в таблице почти нереальная — четыре команды в пределах одного пункта, а потенциально и пять, если «Болонья» продолжит свою серию. Это тот сезон, где каждый такой вечер на «Олимпико» является отдельной серией плей-офф. Команда Конте при этом снова показывает узнаваемый профиль. Не самая яркая, иногда даже грубоватая по картинке, но невероятно собранная в ключевые отрезки. «Наполи» не создавал шквала моментов, но почти каждую свою возможность доводил до логичного удара, а в обороне не позволил «Роме» наиграть больше, чем на полтора действительно рабочих эпизода.
А вот «Рома» в очередной раз заплатила за свои ограничения именно в матчах с прямыми конкурентами. Поражения от «Интера», «Милана» и теперь «Наполи» с одинаковым счётом 0:1 — это паттерн. Команда Гасперини может неделями душить середняков, но как только уровень сопротивления поднимается, вдруг оказывается, что: без сверхформы Дибалы ей тяжело вскрывать организованный блок, а риски при высокой линии и агрессивной структуре оборачиваются болезненными контратаками.
Гасперини честно признаёт: «не было нужной энергии», «не двигали мяч достаточно быстро», «гол — и наши ошибки, и открытая зона под контратаку». Но календарь не будет ждать, пока «Рома» догонит саму себя по качеству решений. А пока — отставание от лидеров в одно очко перед ещё одним циклом важнейших матчей.