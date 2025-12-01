«Олимпико» ждал футбольного фейерверка и проверки своей команды на готовность бороться за «скудетто». А в итоге всё свелось к одному забегу Давида Нереса на 80 метров, спорному эпизоду на линии штрафной и выводу, который для обоих очевиден. Команда Конте умеет уже умеет дожимать такие матчи, команда Гасперини — пока нет.

Результат матча Рома Рим 0:1 Наполи Неаполь 0:1 Давид Нерес 36' Рома: Миле Свилар, Джанлука Манчини, Эван Н'Дика, Марио Эрмосо, Зеки Челик, Ману Коне, Бриан Кристанте ( Нейл Эль-Айнауи 62' ), Уэсли Франса ( Стефан Эль-Шаарави 83' ), Матиас Соуле ( Пауло Дибала 62' ), Лоренцо Пеллегрини ( Леон Бэйли 80' ), Эван Фергюсон ( Томмазо Бальданци 46' ) Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Матиас Оливера, Джованни Ди Лоренцо, Алессандро Буонджорно, Амир Ррахмани, Сэм Бёкема, Ноа Ланг ( Маттео Политано 70' ), Скотт МакТоминай, Станислав Лоботка, Расмус Хёйлунн ( Элиф Элмас 80' ), Давид Нерес ( Лоренцо Лукка 85' ) Жёлтые карточки: Бриан Кристанте 55', Томмазо Бальданци 73', Эван Н'Дика 86', Стефан Эль-Шаарави 90+4' — Станислав Лоботка 62', Сэм Бёкема 64', Матиас Оливера 90+6'

Статистика матча 2 Удары в створ 5 5 Удары мимо 2 56 Владение мячом 44 4 Угловые удары 2 0 Офсайды 4 14 Фолы 13

«Рома» Гасперини, даже без тренера на бровке, пыталась задавить привычным плотным прессингом и длинными позиционными атаками. «Наполи» Конте отвечал жёсткой персональной опекой по всему полю, плотным средним блоком и мгновенными выпадами через фланги Нереса и Ланга. Самые острые моменты до гола как раз были за гостями. Ланг выскакивал за спину, но Миле Свилар дважды выручил: сначала выскочил на перехват и накрыл голланда, а затем успел вернуться и забрать мягкий переброс Расмуса Хёйлунна. Чуть позже Ланг устроил шоу на правом фланге, накрутил защитника и пробил мяч в дальний угол — Свилар кончиками пальцев вытащил из-под штанги.

«Рома» — «Наполи» globallookpress.com

«Рома» отвечала эпизодами. Через фланги включались Уэсли и крайние защитники, в штрафной пробовал открываться Эван Фергюсон. Но либо не хватало точности в последнем пасе, либо в нужный момент вмешивался Амир Рахмани или партнёры по тройке обороны. Внешне владение было за хозяевами, но ощущение контроля — у «Наполи».

Кульминация тайма случилась на 37-й минуте. На границе штрафной «Ромы» падает Ману Коне в стыке с Рахмани, стадион взрывается криком «фол! », игроки разводят руками, но свисток молчит. Албанец первым встаёт, выносит мяч вперёд, и через пару секунд всё это превращается в идеальный учебник по контратаке. Нерес забирает мяч почти у своей половины, разгоняется в свободном пространстве, играет в стенку с Хёйлунном, вываливается один на один со Свиларом и бьёт мимо вратаря. Третий гол бразильца за два тура Серии A, 0:1 на табло. А камера врезается в лицо взбешённого Гасперини на трибуне. Повторы подтверждают, что Рахмани всё-таки сыграл в мяч, ВАР не вмешивается, протесты «Ромы» остаются только эмоцией.

Гол Нереса globallookpress.com

«Рома» дольше держала мяч, «Наполи» лучше понимал, что с ним делать

Во втором тайме хозяева попытались перезагрузиться. Вместо Фергюсона вышел Бальданци, привычная для Гасперини схема с ложной «девяткой» должна была добавить тонкости между линиями. Чуть позже вышел и Пауло Дибала, но уже сам факт, что аргентинец выходит не с первых минут в матче такого масштаба, говорил о его физическом состоянии.

«Рома» ещё плотнее стала владеть мячом, двигала его поперёк, пытаясь растянуть тяжёлую структуру «Наполи». Но у гостей был набор навыков, под который идеально заточена команда Антонио Конте. Дисциплина в позиционной обороне, чёткие дистанции между линиями, готовность страдать без мяча и при первой возможности жалить в ответ. Свилар ещё раз выручил после удара Хёйлунна с острого угла, комбинацию снова начинал Ланг. На другом конце поля Лоренцо Пеллегрини начал чаще заряжать издали, а один из его ударов даже прошёл недалеко от перекладины, но это был скорее жест отчаяния, чем осмысленный взлом обороны.

«Рома» — «Наполи» globallookpress.com

Чуть позже во втором тайме Конте начал подстраховываться. Ланг уступил место Политано, потом вышли Элмас и Лукка. «Наполи» продолжал выдвигаться на мяч тройками, не давая «Роме» развернуть привычные механизмы. Стыки становились жёстче, а телевизионная картинка то и дело ловила в ложе Гасперини, который буквально взрывался от каждого обреза и неточного паса «Ромы».

Самый реальный шанс, чтобы всё-таки сравнять, «Рома» получила уже на 90-й минуте. Дибала пяткой подрезал мяч на ход Бальданци, тот ворвался в штрафную и зарядил в касание. Но Ваня Милинкович-Савич вовремя выставил руку и потащил удар, не оставив шанса на добивание. Это был момент, который мог переписать сюжет матча, но прагматизм всё же победил романтику.

«Рома» — «Наполи» globallookpress.com

Безупречный расчёт «Наполи», у «Ромы» проблемы с грандами

«Наполи» берёт три очка матче за верх таблицы, догоняет «Милан» и разделяет с ним вершину Серии A. Плотность в таблице почти нереальная — четыре команды в пределах одного пункта, а потенциально и пять, если «Болонья» продолжит свою серию. Это тот сезон, где каждый такой вечер на «Олимпико» является отдельной серией плей-офф. Команда Конте при этом снова показывает узнаваемый профиль. Не самая яркая, иногда даже грубоватая по картинке, но невероятно собранная в ключевые отрезки. «Наполи» не создавал шквала моментов, но почти каждую свою возможность доводил до логичного удара, а в обороне не позволил «Роме» наиграть больше, чем на полтора действительно рабочих эпизода.

А вот «Рома» в очередной раз заплатила за свои ограничения именно в матчах с прямыми конкурентами. Поражения от «Интера», «Милана» и теперь «Наполи» с одинаковым счётом 0:1 — это паттерн. Команда Гасперини может неделями душить середняков, но как только уровень сопротивления поднимается, вдруг оказывается, что: без сверхформы Дибалы ей тяжело вскрывать организованный блок, а риски при высокой линии и агрессивной структуре оборачиваются болезненными контратаками.

Календарь и таблица Серии А

Гасперини честно признаёт: «не было нужной энергии», «не двигали мяч достаточно быстро», «гол — и наши ошибки, и открытая зона под контратаку». Но календарь не будет ждать, пока «Рома» догонит саму себя по качеству решений. А пока — отставание от лидеров в одно очко перед ещё одним циклом важнейших матчей.