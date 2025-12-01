В матче 21-го тура Первой лиги «Родина» и «КАМАЗ» сыграли вничью.
Команда из Москвы и Набережных Челнов так и не смогли порадовать болельщиков забитыми мячами.
Результат матча
РодинаМосква0:0КамАЗРоссия. Первая лига
Родина: Александр Максименко, Сергей Волков, Артём Сокол, Митя Крижан, Артём Мещанинов, Руслан Фищенко, Артем Концевой, Йорди Рейна, Аршак Корян, Abdusalamov M. (Gueye P. 60'), Dyatlov I.
КамАЗ: Руслан Аюкин, Георгий Юдинцев (Даниэль Мишкич 72'), Роман Мануйлов, Сурхайхан Абдуллаев (Мухаммад Султонов 46'), Burko M., Александр Дерюгин, Давид Хубаев, Давид Караев (Solodukhin A. 72'), Zamerets E., Kalistratov T. (Савелий Ратников 46'), Motorin D. N.
Жёлтая карточка: Abdusalamov M. 33' (Родина)
У «Родины» теперь 36 очков и третье место в турнирной таблице. «КАМАЗ» с 32 баллами идет пятым.