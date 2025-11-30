Защитник «Реала» Рауль Асенсио, как ожидается, пропустит сегодняшний матч Ла Лиги против «Жироны» из-за вирусной инфекции. Об этом сообщает Marca.

Рауль Асенсио globallookpress.com

Накануне игры тренировка мадридцев также прошла без участия Давида Алабы, Даниэля Карвахаля и Дина Хёйсена — их готовность к ближайшим матчам остаётся неопределённой.

При этом в распоряжение Хаби Алонсо, вероятно, вернётся основной голкипер Тибо Куртуа. Он пропустил недавний матч Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (4:3) из-за гастроэнтерита, но сейчас готов вновь занять место в воротах.

Также в заявку на встречу могут попасть Антонио Рюдигер и Франко Мастантуоно. Оба восстановились после травм и провели несколько тренировок, однако их участие пока остаётся под вопросом.