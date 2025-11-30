Почетный президент «Баварии» Ули Хенес выступил с критикой в адрес «Ливерпуля».
«Они потратили € 500 млн и проводят катастрофический сезон. На мой взгляд, это потому, что у них только суперзвёзды. У них только "шефы" и нет "работяг".
Я всегда говорю, что "Ливерпулю" скоро придётся играть пятью мячами, потому что звёзды не отпускают от себя мяч. Бедный Флориан Вирц, у него даже мяча нет, потому что Салах, Собослаи и все остальные хотят играть самостоятельно», — приводит слова Хёнеса Bild.
«Ливерпуль» занимает 8-е место в таблице АПЛ с 21-м очком в активе.
Напомним, что в воскресенье, 30-го ноября «мерсисайдцы» обыграли «Вест Хэм» со счетом 2:0.