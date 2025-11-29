Полузащитник «Спартака» Пабло Солари прокомментировал поражение своей команды в матче 17-го тура РПЛ против «Балтики» (0:1).

Пабло Солари — полузащитник «Спартака» globallookpress.com

«Конечно, очень грустно. Чувствую, кроме грусти, ещё злость, естественно, на ситуацию, на самих себя, потому что мы должны были зарабатывать три очка. Мне кажется, мы сделали многое для того, чтобы их заработать, но, к сожалению, у нас сегодня не получилось. Единственное, что мы сейчас можем сделать — это попытаться воспользоваться этим поражением как уроком, чтобы таких ошибок не повторять.

Считаю, что результат не по игре. Мы играли хорошо, мы очень много создавали моментов, но нам не удалось забить, а у соперника был как будто только один удар по воротам, и он закончился голом. Нужно учиться на этом, воспользоваться этим, чтобы стать лучше. Мы знали, что "Балтика" будет так играть. Знали, что будет сложная игра и много борьбы. Знали, что "Балтика" не сдастся. Они отлично оборонялись», — передает слова Солари Чемпионат.

После этого матча «Спартак» располагается на 6-й позиции в таблице РПЛ с 28-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против московского «Динамо» 6-го декабря.