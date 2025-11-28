Завершились три матча 4-го тура общего этапа Лиги конференций.
В одной из встреч «Дрита» обыграла «Шкендию 79» со счетом 1:0.
Единственный гол у хозяев записал на свой счет Арб Манай на 20-й минуте.
Результат матча
После этого матча «Дрита» занимает 8-е место в таблице с 8-ю очками в активе. «Шкендия 79» — на 25-й позиции (4).
«Абердин» сыграл вничью с «Ноа» (1:1).
У шотландской команды единственный гол забил Кевин Нисбет на 45-й минуте. «Ноа» сравнял счет на 52-й минуте, отличился Нардин Мулахусейнович.
«Абердин» занимает 33-е место в таблице с 2 очками в активе, а «Ноа» — на 23-й позиции (5).
«Брейдаблик» сыграл вничью с «Самсунспором» (2:2).
В составе хозяев отличились Давид Ингварссон на 6-й минуте и Кристоуфер Кристинссон на 72-й минуте.
У турецкой команды дублем отметился Мариус Муандилмаджи, отличившись на 20-й и 55-й минутах.
«Брейдаблик» занимает 32-е место в таблице с 2 баллами в копилке, а «Самсунспор» — на 1-й позиции с 10-ю очками.