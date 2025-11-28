Завершились три матча 4-го тура общего этапа Лиги конференций.

В одной из встреч «Дрита» обыграла «Шкендию 79» со счетом 1:0.

Единственный гол у хозяев записал на свой счет Арб Манай на 20-й минуте.

Статистика матча 6 Удары в створ 3 3 Удары мимо 2 54 Владение мячом 46 2 Угловые удары 2 1 Офсайды 1 11 Фолы 8

После этого матча «Дрита» занимает 8-е место в таблице с 8-ю очками в активе. «Шкендия 79» — на 25-й позиции (4).

«Абердин» сыграл вничью с «Ноа» (1:1).

У шотландской команды единственный гол забил Кевин Нисбет на 45-й минуте. «Ноа» сравнял счет на 52-й минуте, отличился Нардин Мулахусейнович.

«Абердин» занимает 33-е место в таблице с 2 очками в активе, а «Ноа» — на 23-й позиции (5).

«Брейдаблик» сыграл вничью с «Самсунспором» (2:2).

В составе хозяев отличились Давид Ингварссон на 6-й минуте и Кристоуфер Кристинссон на 72-й минуте.

У турецкой команды дублем отметился Мариус Муандилмаджи, отличившись на 20-й и 55-й минутах.

«Брейдаблик» занимает 32-е место в таблице с 2 баллами в копилке, а «Самсунспор» — на 1-й позиции с 10-ю очками.